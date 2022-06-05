انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب علاء عابد: الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40% من الاقتصاد المصرى.. ودمجه يوفر 400 مليار جنيه سنويا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702096/النائب-علاء-عابد-الاقتصاد-غير-الرسمى-يمثل-40-من-الاقتصاد-المصرى-ودمجه-يوفر-400-مليار-جنيه-سنويا

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة تقدم به وأكثر من 20 نائبا آخرين بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى، وقبل بدء كلمته ناشد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر فى المدة الخاصة بعرض طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة، لافتا إلى أن طلب المناقشة العامة يحتاج إلى وقت أكبر لعرضه.

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وأوضح عابد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، مضيفا: "وإن استطعنا ضم هذا الاقتصاد بحوافز جيدة، سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا".

مشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية

كما شدد علاء عابد، على أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصناعة فقط، مؤكدا علي ضرورة مشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية بالعملية، مشيرا إلى أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى ومن يقوم بهذه الصناعات يحتاجون مزيد من التسهيلات من أجل التقنين وتوصيل المرافق.

الاقتصاد غير الرسمى

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هناك إحصائية عالمية تؤكد وجود نحو 2 مليار نسمة حول العالم، اى أكثر من 55% من القوى العاملة، يعملون بالاقتصاد غير الرسمى، ويتزايد العدد بالدول النامية، لافتا إلى أن مصر والمغرب ولبنان يتصدرون الاقتصاد الموازنى بالعالم بنسب تتخطى الـ30%.