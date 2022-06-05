الإعدام شنقا لقاتل أم وطفليها بالغربية

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة، إحالة أوراق سروجي سيارات، متهم بقتل سيدة وطفلتها في نهار رمضان، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، في القضية رقم 12357 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 800 كلي غرب طنطا.

دوت الخليج

تعود القضية عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.

النيابة العامة

وتبين أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وإحالته لمحكمة جنايات طنطا التي أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق أخر أصدرت محكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية، حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وغرامة 10 ألاف جنيه، لـ "السيد. ر. ج"، سائق وزير حالي، لأتهامه بابتزاز زوجته مصممة أزياء، ونشر صور ومقاطع فيديو تم التقاطها أثناء العلاقة الزوجية معها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أتهم بالسب والقذف لشقيقة زوجته، مقابل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصالات أمانة.

وأصدر الحكم المستشار سامي بريك رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الأولى وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم، وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري.

دفاع المجني عليها

وأوضح دفاع المجنى عليها، أن المتهم قام بتهديد شقيقة زوجته عبر موقع فيسبوك بفضح زوجته، ونشر صور وفيديوهات جنسية كان قد التقطها لها أثناء العلاقة الزوجية، وذلك إن لم يتحصل على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال الأمانة، وأن المتهم لم يكتفي بالتهديد بفضح زوجته فقط؛ بل وصل الأمر للتهديد بخطف وذبح البعض من أطفال شقيقتها وشقيقها، وإيذاء وتشويه البعض الآخر بمياه النار والبلطجية.

النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات طنطا، حيث أن المتهم شرع في الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية، وإيصال الأمانة، من خلال التهديد بنشر صور وفيديوهات قام بالتقاطها أثناء العلاقة الزوجية معها، كما قام المتهم بسب المجنى عليها الأولى بأن وجه إليها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالمحادثات المرسلة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي من شأنها خدش شرفها واعتبارها طعنا فى عرضها.

قرار الإحالة

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي فيسبوك، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها، تنتهك خصوصياتها دون رضاها، كما تعمد المتهم مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.