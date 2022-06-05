انت الان تتابع تفاصيل خبر غش وحجب وبيع بسعر أعلى.. الداخلية توجه ضربة قوية لمحتكرى السلع بالأسواق حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702093/غش-وحجب-وبيع-بسعر-أعلى-الداخلية-توجه-ضربة-قوية-لمحتكرى-السلع-بالأسواق

وجهت شرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمختلف المحافظات، وقطاع الأمن العام حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية ومحاولة ضبط الأسواق ومنع محتكري السلع الغذائية الاستراتيجية من حجبها عن المواطنين.

دوت الخليج

ومن أجل ذلك تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 1519 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غير غذائية بإجمالى مضبوطات 2 طن أعلاف حيوانية)، 401 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 26,350 طن "دقيق – مكرونة – سكر – زيت – أرز - لحوم" – 1350 عبوة مستحضرات تجميل – 278 عبوة سجائر، و614 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 185 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –72 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 18 قضية توقف عن الإنتاج – 173 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 2,250 طن دقيق مدعم - 29595 رغيف بلدى مدعم، و6 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة، حيث بلغ إجمالى المضبوطات31,800 طن – 278 عبوة سجائر –29595 رغيف مدعم – 1350 عبوة مستحضرات تجميل .

وكذلك ضبط 11 طن أرز أبيض – أرز شعير لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وبحوزة مالك مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ وضبط 5٫375 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لتصرفه فى عدد 23760 رغيف خبز بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم لحسابه الشخص، وضبط 5٫17 طن مصنعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالقاهرة.

لحوم فاسدة

كما تم ضبط 3٫86 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 229٫8 طن مخللات – ملح طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة الجيزة.

الغش التجاري

وكما تمكنت الحملات من ضبط 7 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان) بمحافظة المنوفية وضبط 13٫11 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة المنوفية.

أدوية مهربة

كما تم ضبط 16350 قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك صيدلية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة وضبط 4000 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

التلاعب بمنظومة توريد القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 43,531 طن أقماح محلية – 4 مخازن – سيارة أبرزها ضبط 35 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مطحن بمحافظة سوهاج.

وتم ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية لتجميعه كمية قدرها 2٫5 طن "أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أجهزة التنبيه والصوتيات

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد نتج عن تلك الجهود ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 364 قطعة 33 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 229 ملصق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.