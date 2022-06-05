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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702091/النائب-محمد-عبدالعليم-يطالب-وزيرة-الصناعة-بالكشف-عن-عدد-المصانع-التي-تم-إغلاقها

وجه النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، مجموعة من التساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حيث طالبها بالكشف عن عدد المصانع التي تم إغلاقها، قائلا: أين ذهبت مصانع مصر، لا أحاسبك على مافعله الوزراء السابقين، ولكنك المنوط بك تعريفنا بالمعلومات الغائبة عنا، يجب سؤالك عما حدث للمصانع التي تدهورت بعد عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

دوت الخليج وأضاف داود، خلال الجلسة العامة: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت أنه قد تم بيع شركات الدولة بأقل من ربع الثمن بسبب سياسة الخصخصة، الصرف الصحي يحاصر المنطقة الصناعية في مطوبس، البوم والغربان احتلوا مصانع مصر ولا أجد فيها تنمية ولا صناعة، عكس مايقال في الإعلام. غياب تنشيط القطاع الصناعي في البلاد وكان قبلها قد وجه أعضاء بمجلس النواب انتقادات تعلقت بأسباب غياب تنشيط القطاع الصناعي في البلاد، حيث انتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:" نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:" ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقى المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

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