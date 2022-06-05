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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702089/النائب-رياض-عبد-الستار-لـ-نفين-جامع-أداء-وزارة-الصناعة-لا-يليق-بدولة-في-حجم-مصر

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب: لا ينكر أحد جهود القيادة السياسية في ىدعم الصناعة، إلا أن أداء وزارة الصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر.

دوت الخليج

النائب رياض عبد الستار لـ «نفين جامع»:" أداء وزارة الصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر “

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر لها مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وأشار النائب إلى أن محافظة المنيا بها 580 مصنع بالمنطقة الصناعية، بينهم 200 فقط يعملون، متسائلا عن دور الوزارة والمحافظ في توصيل المرافق للمدينة الصناعية.

وأكد عبد الستار أن الأسعار في المدينة الصناعية مرتفعة للغاية، متابعا: المفروض تكون بالمجان، فهل يعقل أن يصل سعر المتر 700 جنيه، بالإضافة لتحمل المستثمر توصيل المرافق.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن محافظة المنيا خامس محافظة من حيث التعداد السكاني، وعلى الرغم من ذلك فهي غير موجودة على خريطة التنمية الصناعية.

وقال رياض عبد الستار: دور وزارة والمحافظ مهمش في المنيا، ولا يوجد أي أداء يليق بهذه المحافظة، متابعا: نحلم بمدينة صناعية في مدينة ملوي الجديدة.