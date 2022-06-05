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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702087/رئيس-اقتصادية-النواب-يطالب-وزيرة-الصناعة-بالكشف-عن-ختطتها-للنهوض-بالقطاع-الصناعي

طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة الكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومي من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.

دوت الخليج رئيس اقتصادية النواب يطالب وزيرة الصناعة بالكشف عن ختطتها للنهوض بالقطاع الصناعي وتسائل: ما هي خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هى المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟". وقال عضو مجلس النواب: هناك دول أخرى نجحت فى استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

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