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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702084/النالئب-مجدي-ملك-يواجه-وزيرة-الصناعة-50-من-مساحات-المناطق-الصناعية-غير-مستغل

قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع.

دوت الخليج

النالئب مجدي ملك يواجه وزيرة الصناعة: 50% من مساحات المناطق الصناعية غير مستغل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وتسائل ملك: ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع؟، لاسيما وأن 50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة المنيا على سبيل المثال بها 200 مصنع شغال وباقي المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

وأكد ملك، أن هيئة التنمية الصناعية بها ناس "لا تصلح أن تكون فى هذا المكان"، قائلا: تواصلت مع رئيس الهيئة فى مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن بدون حل للمشكلات.