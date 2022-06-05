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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702083/مبروك-كسبت-جايزة-سقوط-عصابة-النصب-على-عملاء-البنوك

أسقطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عصابة مكونة من 3 أشخاص، قاموا بالنصب على عملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم عبر الهاتف بإيهامهم بانهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك او مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني .

تحريات الأموال العامة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة لـ دوت الخليج ، أن عدد من عملاء البنوك تعرضوا لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

استهداف المتهمين

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الامن الوطني والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا، أفراد العصابة وهم 3 أشخاص، منهم اثنين مسجلين، ومقيمين بمركز شرطة العدوة بالمنيا، وتم ضبطهم.

وفور ضبط المتهم وجد بحيازتهم 3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالى، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى.

وتوصلت التحريات إلى 6 أشخاص من الضحايا، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بدمياط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بمختلف ربوع مصر للقضاء بشكل كامل على تلك الظواهر السلبية.

تحريات المباحث

كشفت ملعومات وتحريات المباحث بمديرية أمن دمياط، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيام 5 أشخاص مسجلين، مقيمين بداءرة قسم شرطة فارسكور، بتكوينهم عصابة تخصصت في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، متخذين من محيط بحيرة المنزلة بنطاق مركز فارسكور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

استهداف المتهمين

واستهدفت قوات الشرطة المتهمين وتم ضبطهم وبحيازتهم بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، و2 سلاح أبيض مطواة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدرى الشابو والهيروين ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

مواجهة المتهمين

وامام رجال المباحث اعترف المتهمين بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم 28 واقعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (فارسكور- دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة) وأرشدوا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.