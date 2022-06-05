انت الان تتابع تفاصيل خبر جنازة محسن علم الدين.. أشرف زكي وعمر عبد العزيز أوائل الحضور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702080/جنازة-محسن-علم-الدين-أشرف-زكي-وعمر-عبد-العزيز-أوائل-الحضور

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج الراحل محسن علم الدين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق له 5 يونيو.

دوت الخليج يرصد لقطات من جنازة المنتج محسن علم الدين

جنازة المنتج محسن علم الدين

شيعت أسرة المنتج الراحل محسن علم الدين جثمانه عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود في المهندسين وسط حضور الأهل والأقارب.

وحرص على الحضور أيضًا الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج والمخرج شريف مندور، بجانب الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات وعدد قليل من السينمائيين.

يذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت قد نعت المنتج الراحل عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقة: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".."صدق الله العظيم"؟

وأضاف بيان نقابة المهن السينمائية: “ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابةالمهن السينمائية المنتج الكبير الزميل محسن علم الدين، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ، الجنازة : اليوم الأحد الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٢ بمسجد مصطفى محمود بعد صلاه الظهر”.

وفاة محسن علم الدين

جدير بالذكر أن الراحل محسن علم الدين أنتج مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية مثل وااسلاماه ، والرصاصة لا تزال في جيبي ، وعروس النيل ، وغيرها من روائع الأعمال السينمائية.

ومن جانبها الفنانة عفاف مصطفى كانت قد أعلنت خبر وفاة المنتج الراحل محسن علم الدين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “وداعًا المنتج الكبير الأستاذ محسن علم الدين.. اللهم تغمده فسيح جناتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. كان إنسان طيب ولا يفوته عمل الخير”.

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وتابعت الفنانة عفاف مصطفى قائلة: “تجده مساندا للناس في المحن والأزمات، ودائمًا أول المشاركين في الجنازات والعزاء لأي حد في المجال الفني سواء صغير أو كبير، ويقدم دائمًا واجب العزاء بالذهاب مُسرعًا.. فقدنا قيمة وقامة كبيرة؛ أثرت السينما والتليفزيون بأعمال وروائع يسجلها لها التاريخ السينمائي”.