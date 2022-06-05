محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.6%

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702077/محافظ-قنا-يعتمد-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بنسبة-نجاح-736

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

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وقال محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالب وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا ، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طلاب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.

محافظ قنا يهنئ أوائل المحافظة

وأجري المحافظ اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل للشهادة الإعدادية، وهم ( محمد ابراهيم غرباوي أحمد – جورج رفعت وليم يني – كيرلس مخلص صبحي – بسنت علاء الدين عبد العزيز – زياد تامر أحمد محمد – محمد عاصم محمد شمروخ – اسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل احمد نبيه احمد – أمل حمدي عبد الشافي وزيري – اسلام محمد محمد بريقع ) لتهنئتهم بحصولهم علي المركز الأول علي مستوي المحافظة بمجموع 280 درجة.

وأعرب الداودي خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم على المركز الأول مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.