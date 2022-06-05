القوى العاملة بالنواب تناقش ملف تضرر العاملين باليومية فى قصور الثقافة بالوادي الجديد..غدًا

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702076/القوى-العاملة-بالنواب-تناقش-ملف-تضرر-العاملين-باليومية-فى-قصور-الثقافة-بالوادي-الجديدغدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، اجتماعها غدا لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: حمدي محمد حسن، أحمد العقاطي، بشأن تضرر العاملين باليومية منذ أكثر من 6 سنوات بقصور الثقافة بمركزي الداخلة، والخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، من إيقافهم عن العمل بناءً على الكتاب الدوري بوقف التعاقد على حساب الموازنة العامة للدولة.

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صناعة النواب تناقش دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية

في حين تناقش لجنة الصناعة، برئاسة برئاسة النائب معتز محمود، خلال اجتماعها غدا، دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية للتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم منتجات محلية ذات ميزة تنافسية عالمية ومواكبة التوجه العالمي بالحد من التلوث البيئي.

البرلمان يناقش تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات بحضور الوزيرة

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، مناقشة طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، مقدمة من النائبة ألفت المزلاوي والنائب علي نور، والنائب لطفي شحاتة وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

كما تشهد الجلسة العامة ، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة وزير البيئة ، عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1 - رشا رمضان

2 - محمد نشأت العمده

3 - أحمد علي إبراهيم

4 - أحمد فرغلي

5 - أحمد سمير صالح

6 – ضياء الدين داود

7 - زكريا حسان

8 – أيمن محسب

9 - شريف الورداني

10 - عبد المنعم إمام

11 – أحمد إسماعيل

12 - أحمد الشرقاوي

13 - آيه فوزي

14 - ناصر عطية

15 - محمود أبو الخير

16 – أحمد حجازي

17 - أماني الشعولي

18 - سحر صدقي

19 - عادل النجار

20 - آيات الحداد

21 - محمود البرعي

22 - الحسيني جلال

23 - نشأت فؤاد عباس

24 – كريم السادات

25 - جمال عبيد

26 - علي البدري

27 - عامر الشوربجي

28 - حمادة زهير الفولي

29 - آمال عبد الحميد

30 - أحمد الخشن