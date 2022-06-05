«فين شعار صنع فى مصر»..«المصريون غارقون فى الصناعات الأجنبية»..النواب يواجهون وزيرة الصناعة بأزمة المنظومة« كل كلام التطوير شعارات غير حقيقية..والمستثمر بيتعذب فى الروتين»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702101/فين-شعار-صنع-فى-مصرالمصريون-غارقون-فى-الصناعات-الأجنبيةالنواب-يواجهون-وزيرة-الصناعة-بأزمة-المنظومة-كل-كلام-التطوير-شعارات-غير-حقيقيةوالمستثمر-بيتعذب-فى-الروتين

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، انتقادات حادة للحكومة بشأن الأداء بمنظومة الصناعة متسائلين عن شعار صنع فى مصر الذى غاب عن المصريين الغارقون فى كل الصناعات الأجنبية.

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