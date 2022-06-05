«الشارع يغلى» من زيادة أسعار الكهرباء.. بيانات عاجلة للحكومة من البرلمان بشأن بيع 30%من الفنادق المملوكة للدولة وزيادات أسعار الكهرباء المنتظرة..فيديو وصور

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702047/الشارع-يغلى-من-زيادة-أسعار-الكهرباء-بيانات-عاجلة-للحكومة-من-البرلمان-بشأن-بيع-30من-الفنادق-المملوكة-للدولة-وزيادات-أسعار-الكهرباء-المنتظرةفيديو-وصور

النائب محمود قاسم: هشام توفيق يعود بنا لعهد الخصخصة

النائب عمرو درويش: الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني

دوت الخليج

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عرض عدد من البيانات العاجلة للحكومة بشأن أسعار الكهرباء والحديث بشأن زيادتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحركات الحكومة الخاصة بإعلان بيع 30%من الفنادق المملوكة للدولة وأيضا الاستمرار من جانب جيش الاحتلال فى الإعتداء على الإخوة بفلسطين.

مصطفى بكرى: الشارع يغلى

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، للحكومة مطالبا بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023، قائلا: "الشارع يغلي".

وأكد أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذي يعانون أشد المعاناة، قائلا: علينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات.

وتابع مصطفى بكري: الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتأحيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، لاسيما في ظل معاناة المواطنين بسبب قراءات عدادات الكهرباء.

وقال عضو مجلس النواب: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات.

النائب محمود قاسم: هشام توفيق يعود بنا لعهد الخصخصة

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن ما تم من إعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة. وقال النائب: من وقت لآخر يخرج علينا وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة من شركات الدولة، متابعا: وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى ببيع ممتلكات الدولة وهو وزير تصفية قطاع الأعمال.

وأشار النائب إلى أن الوزير قام بتصفية عدد من شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب. وتسائل محمود قاسم: هل هذه الفنادق المطروحة رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟، مشددا أيضا على ضرورة طرح تأثير عمليات البيع على العمالة.

النائب عمرو درويش: الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني

وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني في حق القدس الشريف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر لها مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة.

وقال النائب: دولة الاحتلال لا رابط لها ولا حاكم، ولا يوجد هناك احترام للاتفاقيات الدولية أو المقدسات الدينية، متابعا: وصل الأمر إلى أن تجرأ علينا عبدة البقر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التحرك، لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، خصوصا وأن قوافل الشهداء مستمرة. وقال: القدس ملك لكل الأديان، وإن كنا نمر بلحظة هوان أو ضعف، إلا أننا في القريب العاجل سندخل للصلاة في القدس بتأشيرة فلسطينية ولن تستطيعوا تغيير ملامح فلسطين أو القدس والشريف.