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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702086/الرئيس-السيسي-طول-ما-فيه-إرادة-وأمل-هيبقى-فيه-إنجاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الدكتور هارفي جيمس أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، قائلًا: «بقدملك كل التحية والتقدير والاحترام، وليا عظيم الشرف إني التقيت بيك، مرض فيروس سي مؤلم جدًا، بس طول ما فيه إرادة وفيه أمل هيبقى فيه إنجاز».

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستعرض جهود الدولة في القضاء على «فيروس سي»

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مرض «فيروس سي» كان هاجسًا يراوده دائمًا ويفكر فيه بعمق، مضيفًا: «ربنا خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأوشف علاجه، وخلاني أساهم مع أبناء بلادي في إنهاء المرض ده».

مبادرة الفحص الشامل لفيروس سي

وأوضح الرئيس أن مبادرة الفحص الشامل ضد فيروس سي، كان صعبًا خاصة في بلد يزيد سكانها عن 100 مليون شخص، مضيفًا: «اوعوا تتصوروا إن قلة الموارد ممكن يبقى عائق أمام تحقيق الأهداف دي تجربتنا في مصر».

الرئيس السيسي: المستقبل لإفريقيا

ووجه الرئيس السيسي

ووجه الشكر إلى شركات الأدوية، والتي قامت بتوفير كميات كبيرة من الأدوية لمصر بتكلفة منخفضة، وقدم نصيحة لتلك الشركات قائلًا: «المستقبل لإفريقيا، استثمروا فيها، إفريقيا سوق واعد، لو كنا دلوقتي مليار و300 مليون، كما 10 أو 20 سنة هنبقى 2 ونصف مليار شخص، وده سوق كبير لكم».

الرئيس السيسي يعلن تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأشقائنا الأفارقة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا إلى أشقائنا في إفريقيا، مؤكدًا أن القدرات والإمكانيات الموجودة في مصر متاحة لكل أشقائنا في الدول الإفريقية وغير الإفريقية.

وأضاف أنه على الرغم من قلة موادر مصر، إلا أنها ستسعى لتوفير احتياجات الدول الإفريقية وزيادة التعاون في كل المجالات بالإضافة للدورات التدريبية، قائلًا: «إحنا مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير وعدد سكانا مش قليل، بس إحنا مستعدين إننا نتعاون معاكم في كل المجالات اللي إنتوا تأملوا التعاون فيها».

السيسي يشارك بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول تحت عنوان «صحة إفريقيا»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة دولية وإفريقية كبيرة، والذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، ويقدم فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.