الرئيس السيسي لـ«شركات الأدوية»: المستقبل لإفريقيا

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702082/الرئيس-السيسي-لـشركات-الأدوية-المستقبل-لإفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى شركات الأدوية، والتي قامت بتوفير كميات كبيرة من الأدوية لمصر بتكلفة منخفضة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: المستقبل لإفريقيا

وقدم الرئيس السيسي، نصيحة لشركات الأدوية قائلًا: «المستقبل لإفريقيا، استثمروا فيها، إفريقيا سوق واعد، لو كنا دلوقتي مليار و300 مليون، كما 10 أو 20 سنة هنبقى 2 ونصف مليار شخص، وده سوق كبير لكم».

الرئيس السيسي يعلن تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأشقائنا الأفارقة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا إلى أشقائنا في إفريقيا، مؤكدًا أن القدرات والإمكانيات الموجودة في مصر متاحة لكل أشقائنا في الدول الإفريقية وغير الإفريقية.

وأضاف أنه على الرغم من قلة موادر مصر، إلا أنها ستسعى لتوفير احتياجات الدول الإفريقية وزيادة التعاون في كل المجالات بالإضافة للدورات التدريبية، قائلًا: «إحنا مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير وعدد سكانا مش قليل، بس إحنا مستعدين إننا نتعاون معاكم في كل المجالات اللي إنتوا تأملوا التعاون فيها».

السيسي يشارك بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول تحت عنوان «صحة إفريقيا»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة دولية وإفريقية كبيرة، والذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، ويقدم فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.