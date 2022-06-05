انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: أي حد عايز عملية هنعملهاله... ونحتاج إلى 2 مليون سرير سنويا بتكلفة 2.5 مليون دولار حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702081/الرئيس-السيسي-أي-حد-عايز-عملية-هنعملهاله-ونحتاج-إلى-2-مليون-سرير-سنويا-بتكلفة-25-مليون-دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في القضاء على قوائم الانتظار واحنا مش بنتكلم عن علاج طبي عادي، لكن بنتكلم عن علاج طبي ضخم، يحتاج تكاليف كبيرة، حيث قمنا بإجراء 1.3 مليون عملية، تصل تكالفي الواحدة منهم من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه، ورغم ذلك لم نتوقف وقولنا هنستهدف القضاء على قوائم الانتظار.

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وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات المؤتمر الإفريقي الطبي الأول، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، أن العدد الذي حققته مصر في القضاء على قوائم الانتظار لم تستطع بعض الدول أن تقوم به على الرغم من أنها أعلى منا اقتصاديًا.

وتابع الرئيس: لما اتكلمنا في موضوع قوائم الانتظار، قالو يتم خلال 3 أسابيع، قولتلهم مقدرش أسيب واحد قاعد في بيته يتألم لمدة 3 أسابيع، لازم تقللوا المدة. مش هنخلي مريض يعاني في بيته .. أي حد بيشتكي من عملية كبيرة بنقدمله العلاج"

وتحدث رئيس الجمهورية عن التأمين الصحي الشامل، قائلًا: "يمكن مقدرناش نعمل منظومة تأمين طبي شامل، لكن احنا مستهدفين إنه ينتهي خلال 10 سنوات، وكانوا الأول بيتكلموا في 15 و 20 سنة، قوقلتهم مينفعش نأجل كل ده، واشتغلنا وأطلقنا البرنامج، وخلال المدة اللي ألزمنا نفسنا بيها وهي 10 سنوات، نكون علمنا تأمين طبي شامل لكل المصريين".

وأوضح أن الزيادة السكانية تبلغ 2.5 مليون نسمة سنويًا، مقابل حوالي 500 ألف وفيات، تكون الحالات الجديدة حوالي 2 مليون، وهذا يحتاج في المقابل إلى 2 مليون سرير، بتكلفة 2.5 مليون دولار سنويًا، وده مخوفناش، ومقولناش إن مواردنا محدودة.

مستشار الرئيس للصحة: الطفرة التي تحققت في القطاع الصحي غير مسبوقة

كان قد تقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، بالشكر للرئيس السيسي لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من رعاية صحية لم تحدث في تاريخ مصر، قائلًا: "عشنا فترات كبيرة جدا رأينا المشاكل التي عانى منها القطاع الصضحي، وستسمر هذه المشاكل بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن العالم كله يشهد بالطفرة الذي شهدها القطاع الصحي في مصر، وهو يدل على إرادة فولاذية من القيادة السياسية لدعم القطاع الصحي".