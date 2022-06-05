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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702078/الرئيس-السيسي-يعلن-تقديم-30-مليون-جرعة-تطعيم-ضد-كورونا-لأشقائنا-الأفارقة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا إلى أشقائنا في إفريقيا، مؤكدًا أن القدرات والإمكانيات الموجودة في مصر متاحة لكل أشقائنا في الدول الإفريقية وغير الإفريقية.

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الرئيس السيسي: المستقبل لإفريقيا

وأوضح الرئيس السيسي، أنه على الرغم من قلة موادر مصر، إلا أنها ستسعى لتوفير احتياجات الدول الإفريقية وزيادة التعاون في كل المجالات بالإضافة للدورات التدريبية، قائلًا: «إحنا مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير وعدد سكانا مش قليل، بس إحنا مستعدين إننا نتعاون معاكم في كل المجالات اللي إنتوا تأملوا التعاون فيها».

الرئيس السيسي يوجه كلمة لشركات الأدوية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى شركات الأدوية، والتي قامت بتوفير كميات كبيرة من الأدوية لمصر بتكلفة منخفضة، موجهًا نصحية لتلك الشركات قائلًا: «المستقبل لإفريقيا، استثمروا فيها، إفريقيا سوق واعد، لو كنا دلوقتي مليار و300 مليون، كما 10 أو 20 سنة هنبقى 2 ونصف مليار شخص، وده سوق كبير لكم»

الرئيس السيسي يشارك بمؤتمر «صحة إفريقيا»

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول تحت عنوان «صحة إفريقيا»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة دولية وإفريقية كبيرة، والذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، ويقدم فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.