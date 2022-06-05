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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702064/نتيجتك-بدرجتك-رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-2022-محافظة-المنوفية بالاسم

يرغب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، وذلك من أجل الحصول على نتيجة الترم الثاني من العام الدراسي، وتحديد وجحهة الطلاب المقبلة، من خلال تنسيق المرحلة الثانوية سواء الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية أو حتى المدارس الأخرى الخاصة بالتمريض وغيرها من المدارس التي يمكن للطلاب دخولها على حسب مجموعهم ورغبتهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم فقط

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، بعد ظهورها في عدد كبير من محافظات الجمهورية، وينشر موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية..

يمكن معرفة النتائج من خلال متابعتكم دوت الخليج وننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنوفية من هنا

ومن المقرر أن يعلن محافظ المنوفية عن العشر الأوائل على الشهادة الإعدادية، والقيام بتكريمهم، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوفات النهائية بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية برقم الجلوس

وفي هذا السياق، أعلنت وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، الدكتورة أماني قرني، أنه ما زالت حتى الآن عمليات التصحيح مستمرة بمعظم لجان الامتحانات وكذلك الكنترولات، و تم الأشراف عليهم للانتهاء من عمليات التصحيح للامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

ووفقًا لما هومُعلن، فسوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، يوم الخميس بعد المقبل، الموافق 9 يونيو أو يوم السبت الموافق 11 يونيو من قبل المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح للامتحانات والمراجعة لكي يتم بعدها نشر النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالرقم القومي

ومن المقر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 اليوم التالي بجميع مدارس وجميع إدارات المحافظة، ويتاح للطلبة معرفة النتيجة من خلال الذهاب إلي المدرسة، ومعرفة نتيجة من خلال الكشوف الخاصة بالنتيجة عبر الاسم ورقم الجلوس.

وتشير الاحتمالات إلى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 ، يوم 12 يونيو عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح وبعد اعتمادها من محافظ المنوفية.