الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى في بناء التنمية الحقيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:27 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول: "لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الأفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب".