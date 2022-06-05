الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى فى بناء التنمية الحقيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن، مضيفا: "هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة ؟ ،..لا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول،: "التحدي اوعى تعتبره عائق، لكن التحدي فرصة للتغلب على الصعوبات.. عملنا برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن، متابعا: "مصر أول أو تاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أفريقيا قادرة، إذا كان هناك تحد فالقارة قادرة بالإخلاص على تجاوزه".

وتابع الرئيس ، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الأفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة أفريقية مثل باقي دول القارة، مواردها ليست كثيرة، وذات عدد سكان ليس بقليل حيث يتخطى الـ100 مليون نسمة، ولكن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، أن القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا، "هذا كلام ليس سياسي، وما لدينا متاح لكم كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج وكنقل وتبادل الخبرات، وإحنا مستعدين نعمل ده وزيادة حتى في صناعة الدواء".

وتابع الرئيس: "إحنا لما اتكلمنا عن قدراتنا الاقتصادية وأنها لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لـ100 مليون بسهولة، وده كلام إحنا بنعترف به، فكان قدامنا إننا نعمل اللي قدراته قليلة ماعندهوش غير الأفكار، وإن ربنا يوفقه لفكرة يحل بيها المسألة، والمشكلة ديما بتيجي مع قلة الموارد وشح الأموال المخصصة، ولم نقل في مصر أبدا إن ده صعب ولم نحبط، مفيش أبدا عقبة وتحدي تقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي".