عاجل- وزير التعليم يكشف سر رفض النماذج الاسترشادية للامتحانات

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جدة - نرمين السيد - وكتب فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "قلنا كثيرا إننا ألغينا النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصرى ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصرى وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفى تماما".
وأضاف: "لا يجب أن يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان بعينه كما تعلمون جيدا وإنما كل هذه الأسئلة بخصوص شكل الامتحان تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش وهكذا".
وتابع: "كنا لا نسأل مثل هذه الأسئلة فى زماننا، وأتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط، وإتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الإجابة على أى شىء يواجهون به.. والله الموفق والمستعان".
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