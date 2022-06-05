عاجل- السيسى: نستهدف الانتهاء من التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا": "لما طرح المشروع علىّ فى الأول كانوا بيتكلموا فى 15 و20 سنة، وأنا قلت مينفعش نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنينا لمدة 20 سنة".

وتابع: "اشتغلنا وأطلقنا البرنامج، ويطبق فى 5 محافظات دلوقتى وبنقول إننا خلال 10 سنوات هنكون عملنا تأمين طبى شامل لكل المصريين، وأنا هنا مش هنسى أقولكم إننا بنقابل تحديات كتير.. إحنا بنزيد 2.5 مليون نسمة كل سنة، وكل مليون بيحتاج 2000 سرير يعنى محتاجين حوالى 4 آلاف سرير ودول يكلفونا 2.5 مليار دولار كل سنة للصحة..ده خوفنا؟ لا.. قولنا إن مواردنا محدودة؟ لا، هنفضل نشتغل؟ أيوه، هنفضل نتحدى التحدى؟ أيوه".

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.