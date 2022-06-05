العمار يا مشمش.. ماركة مسجلة فى مصر (صور)

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وتقع قرية العمار على البحر، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 130 ألف نسمة كلهم يعملون فى زراعة وحصد محصول المشمش، بالإضافة إلى أن موعد حصاده وجمعه قصير؛ أى ما يقرب من شهر؛ لأنه لا يتحمل ارتفاع درجة الحرارة وزراعته تأخذ قرابة 6 أشهر.
وتعمل غالبية أسر قرية العمار بالقليوبية فى زراعة المشمش على الرغم من وجود عدد كبير من أبناء القرية دكاترة ومهندسين؛ لأنهم يحبون زراعته، ومنهم من يعمل خارج القرية ليعود ويساعد أسرته فى هذا الموسم.
يتم جمع المشمش عن طريق سلم يسمى سيبا طوله يصل لنحو 10 أمتار، حيث يتم جمعه فى الجلباب وتعبئته فى أوانى وترحيله إلى منطقة تعرف باسم "السويقة"؛ ليباع فى أول البلد على البحر، فضلا عن الأسعار التى تمتاز بإنها فى متناول الجميع ما بين 5 لـ7 جنيهات للكيلو.
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