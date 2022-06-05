عاجل- السيسى: منح 30 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" والذى يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد.

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.