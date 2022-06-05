عاجل- السيسى: حلينا مشاكل كتير بالمبادرات ومفيش عقبة تقف أمام إرادة لا تلين

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا": "قدراتنا الطبية لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لـ100 مليون بسهولة، واللى قدراته قليلة معندوش غير الأفكار لحل المشاكل"

وتابع: "فى مصر مقولناش ده صعب، ومفش عقبة أو تحدى يقف أبدا قدام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدى، بقول ده وفيه هنا علماء أفاضل وشركات أدوية عملاقة لم تنجح بالأمانى وإنما بالعمل والإصرار والجهد والإرادة، وحلينا مسائل كتير بالمبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سى، وده استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها هتحطنا فى مكان تانى خالص".

وأكمل: "بالنسبة لقوائم الانتظار مش بتكلم عن علاج طبى عادى، أنا بتكلم عن عمليات جراحية كبيرة فى المخ والأعصاب والقلب غيرها، لما عرض الموضوع ده قلنا إننا هنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون هناك قوائم الانتظار".

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.