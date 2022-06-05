عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد معرض الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة داخل معرض الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بعد مشاركته فى المؤتمر الإفريقى الطبى الأول من نوعه، والذى عقد قبل قليل فى مركز المنارة.





وشدد الرئيس عبد الفتاح السيىسى، على أن قلة الموارد لا يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق الأهداف. وسلط الرئيس الضوء على علاج فيروس سى، وتجربة مصر فى هذا الإطار، مشيرا إلى أنه كان يتابع المرض وتطوراته وكان يحلم بالقضاء عليه. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا لأشقائنا فى الدول الإفريقية، متابعا: "أرجو أن يتم تنسيق هذا مع الاتحاد الإفريقى".

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