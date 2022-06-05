عاجل- السيسى: مستعدون للتعاون مع إفريقيا فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا": "إحنا دولة إفريقية مثل باقة دول إفريقيا، مواردنا وقدراتنا مش كتير، وعدد سكانا مش قليل، احنا النهارده أكتر من 100 مليون باستثناء 5 أو 6 دول، وولكن احنا مستعدين للتعاون معكم فى كل المجالات التى تحتاجونها من تعليم وتدريب وعلاج".

وتابع: "القدرات الموجودة فى مصر متاحة لأشقائنا فى إفريقيا، وده كلام مش سياسى، وزملائى الموجودين فى الحكومة يعلموا مدى التقدير والاحترام لكل من يعانى فى إفريقيا وكل الدول ما أقوله أننا مش دولة مواردها قليلة ولا حاجة، ومتاج لكم مواردنا من خلال المشاركة والتعليم نقل وتبادل الخبرات مستعدين لعمل ده وزيادة حتى فى صناعة الدوا، وهنا اسمحولى أعلن عن مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا لأشقائنا فى الدول الإفريقية، وأرجو أن يتم تنسيق هذا مع الاتحاد الإفريقى"

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.