عاجل.. السيسى: قلة الموارد ليست عائقا أمام تحقيق الأهداف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه فى المؤتمر الطبى الإفريقى الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشركات الطبية العالمية والمحلية، أن مصر أطلقت المبادرة القومية للقضاء على فيروس سى، بعد الوصول إلى سعر مناسب للدواء مع عدد من شركات الأدوية الأمريكية.

وأردف: "رغم إن الدواء كان بـ 10 آلاف دولار لكن قدرنا فى النهاية نوفره".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للشركات، قائلا: "خلوا بالكم إفريقيا سوق واعد، ولو عددنا حاليا مليار و300، السنوات المقبلة هيكون أكثر من 2 مليار وبالتالى المستقبل لإفريقيا".

وأكمل: "أنا عايز أقول 65% من سكان إفريقيا شباب يعنى لسه فيه فرصة".