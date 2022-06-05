محافظ المنيا: 5 آلاف طن تفصلنا عن تحقيق المستهدف توريده من القمح هذا العام

جدة - نرمين السيد - قال محافظة المنيا، أسامة القاضى، إن المحافظة اقتربت من تحقيق المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح، مشيرا إلى أنه جرى حتى يوم أمس السبت، توريد 445 ألفا و203 أطنان بأقل من 5 آلاف طن فقط عن المستهدف؛ والذى يبلغ 450 ألف طن من مساحة 250 ألف فدان مزروعة بالمحصول.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، استمرار أعمال التوريد بجميع المنافذ، وعددها 44 شونة وصومعة، حتى نهاية أغسطس القادم على أن يتم استلام القمح المطابق للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة.

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