عاجل.. السيسى: القضاء على فيروس سى كان هاجسا وأمرا أفكر فيه بعمق

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، الشكر لـ مكتشف فيروس الكبد الوبائى وعلاجه، هارفى جميس أولتر، والذى يزور مصر حاليا، حيث ألقى منذ قليل كلمة فى المؤتمر الطبى الإفريقى الأول، بحضور الرئيس، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.





وتابع الرئيس، خلال كلمته فى المؤتمر، موجها حديثه لـ هارفى جميس أولتر: "عايز أقولك لى عظيم الشرف إنى شوفتك هنا.. فى مصر كنت شايف المرض دا مؤلم جدا، وكنا بنعانى منه، لو فى إرادة وفى أمل هيبقى فيه إنجاز". وأردف: "كنت أقول زمان محدش قادر يكتشف المرض دا؟ وأيضا علاج ليه؟ كان ديما هاجس وأمر بفكر فيه بعمق وربنا خلانى أعيش وأشوف علاجه، وأساهم مع أبناء بلدى إنى أنهى هذا المرض فى مصر". وأكمل: "عايز أقول إن العلماء الأجلاء اللى يمكن ناس متعرفهومش جهوهم مقدرة جدا على المستوى الإنسانى والأخلاقى".

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