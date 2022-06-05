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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702075/ارتكبوا-28-حادثة-عصابة-سرقة-الدراجات-النارية-بدمياط-في-قبضة-الشرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بمختلف ربوع مصر للقضاء بشكل كامل على تلك الظواهر السلبية، ومن خلال ذلك يرصد دوت الخليج تلك الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية.

تحريات المباحث

كشفت ملعومات وتحريات المباحث بمديرية أمن دمياط، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيام 5 أشخاص مسجلين، مقيمين بداءرة قسم شرطة فارسكور، بتكوينهم عصابة تخصصت في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، متخذين من محيط بحيرة المنزلة بنطاق مركز فارسكور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

استهداف المتهمين

واستهدفت قوات الشرطة المتهمين وتم ضبطهم وبحيازتهم بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، و2 سلاح أبيض مطواة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدرى الشابو والهيروين ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

مواجهة المتهمين

وامام رجال المباحث اعترف المتهمين بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم 28 واقعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (فارسكور- دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة) وأرشدوا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المرور: تحرير 3106 مالخة عدم تركيب الملصق الإليكتروني

يواصل رجال المرور بمتلخف ربوع مصر جهودهم في ضبط الحالة المرورية بالشوارع للعمل على تسيير حركة السيارات بدون أى مشاكل أو تعطيل بها، وفي سبيل نشر السيولة المرورية، حرر رجال المرور 3106 مخالفة عدم تركيب الملصق الإليكتروني، و1907 مالفة لقائدى الدرجات النارية لعد ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة بالشوارع.

دوت الخليج يرصد انتشار رجال المرور بالشوارع

وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، بالشوارع والميادين وأعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

حملات مرورية مكثفة

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.