النائبة ولاء التمامى: المصانع المتوقفة تمثل أزمة كبيرة..ونعانى فى دمياط كثيرا« فيديو و صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702074/النائبة-ولاء-التمامى-المصانع-المتوقفة-تمثل-أزمة-كبيرةونعانى-فى-دمياط-كثيرا-فيديو-و-صور

أكدت النائب ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المصانع متوقفة عن العمل، مشيرة إلى أن الصناعة تعد أساس التنمية، وتهدف الى تقليل الاستيراد.

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وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة بالعديد من طلبات الاحاطة والاسئلة بشأن المصانع المتوقفة عن العمل والانناج، أن مجلس النواب أقر خلال الفترة الماضية العديد من القوانين والتشريعات التى تطالب بالاهتمام بالصناعة والتنمية ودعم المستثمرين، الا أنه لايوجد استراتيجية واضحة لدي وزارة التجارة والصناعة لأعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل .

ولاء التمامي: لايوجد استراتيجية لوزارة التجارة لأعادة تشغيل المصانع المتوقفة

وأشارت إلى أن محافظة دمياط تعد إحدي المحافظات المصرية التى اشتهرت بالأثاث والحلويات، إلا أنها مازالت تعاني من عدم إقامة معارض لأثاث بالخارج حتي يتم تصديرها، مؤكدة أن الأثاث يعاني بشدة فى دمياط، مطالبة وزيرة التجارة بزيارة محافظة دمياط للوقوف على حجم الأزمة والعمل على حلها بالإضافة إلى عدم احتكار الأخشاب .