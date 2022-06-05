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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702071/اللواء-طارق-نصير-في-برنامج--منحة-ناصر-للقيادة-الدولية--قناة-السويس-مفتاح-الأمن-القومي-المصري

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، لم تكن كلمة الرئيس جمال عبد الناصر "باسم ألامة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية امرا يمر مرور الكرام بل واجهت مصر ضغوطات كبيرة منها قرار الحكومة البريطانية تجميد الارصدة المالية لمصر في بنوك، بريطانيا عقابا على قرار الرئيس عبد الناصر وأيضا مهاجمة القوات البريطانية والفرنسية والاسرائلية منطقة قناة السويس بما يسمى بالعدوان الثلاثى على مصر والذي انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية

دوت الخليج

اللواء طارق نصير في برنامج " منحة ناصر للقيادة الدولية ": قناة السويس مفتاح الأمن القومي المصري

جاء هذا اثناء كلمتة التي ألقاها في برنامج " منحة ناصر للقيادة الدولية "-الدفعة الثالثة -تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب "، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

حيث أكد اللواء طارق نصير ان قناة السويس تعداحد اهم المجارى الملاحية في العالم بتحكمها فيما يقترب من 12%من حجم التجارة البحرية العالمية بالإضافة إلى انها مفتاح الأمن القومي المصري منذ أن حفرت القناة بسواعد وأيادى عمال مصريين بدأت عام 1859 واستمرت لعشر سنوات كاملة بلغت إيرادات القناة في العام المالي (2020/2021)نحو 5.840 مليار دولار أمريكي.

وأشار وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الي انة في 5 أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن البدء فعليا في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزن بيئياً ويسعى إلى جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات وفي 6 أغسطس 2015 افتتح مشروع قناة السويس الجديدة للعمل واستقبال الناقلات البحرية بنظام المرور المزدوج لمضاعفة أرباح قناة السويس وللحفاظ على الأمن القومى المصري