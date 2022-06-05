النائب أحمد الألفى: الصناعة فى مصر بأسوء أحوالها ..والدليل الوضع فى ميت غمر..فيديو وصور

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702070/النائب-أحمد-الألفى-الصناعة-فى-مصر-بأسوء-أحوالها-والدليل-الوضع-فى-ميت-غمرفيديو-وصور

قال النائب احمد الألفي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الصناعة فى مصر تمر بأسوأ احوالها، لافتا إلى ما يعانيه مصنع الغزل والنسيج فى مدينة ميت غمر، حيث كان يضم أكثر من 4000 إلى 5000 عامل، اصبح يضم من 300\200 عامل، مع انخفاض عدد ورديات العمل، ونقص العمال والمواد الخام، و قطع غيار الالات والماكينات المستوردة.

دوت الخليج

النائب أحمد الألفى: الصناعة فى مصر بأسوء أحوالها ..والدليل الوضع فى ميت غمر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمصانع وحل مشاكلها.

واشار عضو مجلس النواب، إلى أن معاناة أصحاب المصانع، خاصة مصانع الألمونيوم بميت غمر، اللذين أصبحو غير قادرين على دفع المرتبات ولا الضرائب، ولا استهلاكات الكهرباء.

وأعرب النائب أحمد الالفي ، عن غضبه الشديد ومعاناة أصحاب المصانع، بسبب استيراد بعض الصناعات من الخارج لمهاجمة لصناعات المصرية، مضيفة” المصانع بتأن ودي مش منافسة لانها دخلت بدون رقابة” مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة بما يضمن حماية المناسفة.