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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702069/النائب-نشأت-فؤاد-يواجه-وزيرة-الصناعة-بأزمات-المصانع-بالدير-الأحمر-بسوهاج-فيديو-وصور

قال النائب نشأت فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار، واجهنا بعض النقص في المنتجات، والتي فرضت علي الدولة أن تولي اهتماما كبيرا بالملفين الصناعي والزراعي، لافتا أن الرئيس السيسي يولي ذلك الملف اهتماما، لكن الحكومة تعمل عكس ذلك، فهي لا تنظر إلي الصناعة نظرا كبيرا.

دوت الخليج

النائب نشأت فؤاد يواجه وزيرة الصناعة بأزمات المصانع بالدير الأحمر بسوهاج

وأضاف فؤاد: المنطقة الصناعية بالدير الأحمر بسوهاج تبلغ مساحتها 911فدان وعدد المصانع الموجودة بها 215 مصنع، بينما عدد المصانع التي تعمل 110 مصنع فقط، والباقي مغلق نتيجة عدم وجود دعم ونقص المواد الخامة وعدم وجود ثقافة الصناعة، متسائلا: أين دور وزارة الصناعة من كل هذا المشكلات؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وتابع عضو مجلس النواب: نستورد القلم وكل شيء لافتا أن بعض الدول العربية بدأت تنتج كالمغرب والسعودية إلا أننا محلك سر.