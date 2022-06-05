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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702068/المرور-تحرير-3106-مخالفة-عدم-تركيب-الملصق-الإليكتروني

يواصل رجال المرور بمتلخف ربوع مصر جهودهم في ضبط الحالة المرورية بالشوارع للعمل على تسيير حركة السيارات بدون أى مشاكل أو تعطيل بها، وفي سبيل نشر السيولة المرورية، حرر رجال المرور 3106 مخالفة عدم تركيب الملصق الإليكتروني، و1907 مالفة لقائدى الدرجات النارية لعد ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة بالشوارع.

دوت الخليج يرصد انتشار رجال المرور بالشوارع

وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، بالشوارع والميادين وأعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

حملات مرورية مكثفة

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ضبط متسول

فى واقعة غريبة لم يعهدها الشارع المصري بقيام متسول له معلومات جنائية بانتحال صفة وإدعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، وإنشاء موقع إليكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، ويتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وإدعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقي تبرعات.

التحريات

وكشفت التحريات لـ دوت الخليج أن حجم تعاملات المتهم المقيم بمحافظة الجيزة، بلغت حوالي 6 ملايين جنيه،ق قام بالاستيلاء عليها من ضحاياه، وذلك في إطار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال بأسلوب انتحال الصفة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية.

استهداف المتهم

واستهدفت وزارة الداخلية المتهم متمثلة في قطاع الإدارة ا لعامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وتم ضبطه وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" بإسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" ) بالإضافة إلى ضبط (5 هواتف محمولة وبفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المؤثم المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.