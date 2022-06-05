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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702063/النائب-محمود-عصام-مشكلات-الصناعة-في-الإسكندرية-أزلية-ولابد-من-وضع-مواصفة-صناعية-لبدائل-الأكياس-البلاستيكية-فيديو-وصور

فى مواجهة الوزيرة نفين جامع..

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تحتاج لجهود كبيرة من أجل النهوض والارتقاء بها، لتحقيق نتائج أفضل للاقتصاد الوطني.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وقال النائب: "لن يأت مستثمر جديد إلا بعد حل المشكلات القائمة للصناعة المصرية"، متابعا: "من باب أولى في دعم الصناعة أن يتم الحديث عن المصانع المتوقفة والقائمة التى تعانى من مشاكل قبل الحديث عن دعوة مستثمرين جدد".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصانع الإسكندرية تعانى مشاكل أزلية بدون حل ولا توجد حتى بوادر للحل، موضحا أن هناك اشترطات خاصة بالمرافق والبنية التحتية، استجابت لها المصانع وسددت رسومها ولم تنفذها الحكومة على الأرض.

النائب محمود عصام: مشكلات الصناعة في الإسكندرية "أزلية".. ولابد من وضع مواصفة صناعية لبدائل الأكياس البلاستيكية

واستشهد محمود عصام بما يحدث في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اشتراط دفع 50% أثناء الترخيص لصالح إنشاء محطة صرف صناعي أو صرف صحي من سنوات، وعلى الرغم من التزام المصانع بسداد هذه الرسوم، ولكن لم يتم إنشاء هذه المحطات حتى الآن وتعانى المنطقة الصناعية من مشاكل الصرف الصحى والصرف الصناعى، دون بوادر لحل الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصناعة، بضرورة وضع مواصفة صناعية لبدائل الأكياس البلاستيك الصديقة للبيئة، والتى لا يوجد لها مواصفة صناعية حتى الآن بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة لهيئة المواصفات وهو ما يعرقل جهود حملته للقضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى أطلقها النائب فى محافظة الإسكندرية تحت شعار "الأكياس البلاستيك تقتلنا"، قائلا: "في ظل اهتمام مصر بقضايا تغير المناخ وحل المشكلات البيئية أطالب وزيرة الصناعة بضرورة إيجاد حل لإقرار مواصفة صناعية لبدائل الأكياس البلاستيك للمحافظة على البيئة".

النائب محمود عصام: مشكلات الصناعة في الإسكندرية "أزلية".. ولابد من وضع مواصفة صناعية لبدائل الأكياس البلاستيكية