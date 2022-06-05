انت الان تتابع تفاصيل خبر متسول بدرجة نصاب.. ضبط مسجل جمع تبرعات واحتال على المواطنين بـ 6 ملايين جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702062/متسول-بدرجة-نصاب-ضبط-مسجل-جمع-تبرعات-واحتال-على-المواطنين-بـ-6-ملايين-جنيه

فى واقعة غريبة لم يعهدها الشارع المصري بقيام متسول له معلومات جنائية بانتحال صفة وإدعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، وإنشاء موقع إليكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، ويتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وإدعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقي تبرعات.

التحريات

وكشفت التحريات لـ دوت الخليج أن حجم تعاملات المتهم المقيم بمحافظة الجيزة، بلغت حوالي 6 ملايين جنيه،ق قام بالاستيلاء عليها من ضحاياه، وذلك في إطار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال بأسلوب انتحال الصفة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية.

استهداف المتهم

واستهدفت وزارة الداخلية المتهم متمثلة في قطاع الإدارة ا لعامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وتم ضبطه وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" بإسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" ) بالإضافة إلى ضبط (5 هواتف محمولة وبفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المؤثم المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

في 24 ساعة.. ضبط 118 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح

ووجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 46 قطعة سلاح نارى، و118 قضية مخدرات وتنفيذ 51318 حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ترقية اسم الشهيد الضابط محمد عبد المنعم

وعلى جانب أخر نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1021 لسنة 2022، بترقية اسم الشهيد المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، الضابط بالإدارة العامة للمرور سابقا، استثنائيا إلى ررتبة العقيد اعتبارا من 26 أبريل 2022.

أسباب القرار

صدر ذلك القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 926 بتاريخ 28 أبريل 2022، وعلى القرار الوزاري رقم 964 لسنة 2022 باحتساب وفاة المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.