انت الان تتابع تفاصيل خبر التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية يطلقُ الهويةَ الإعلاميةَ الموحدةَ لموسم حج 1443هـ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702061/التواصل-الحكومي-بوزارة-الإعلام-السعودية-يطلق-الهوية-الإعلامية-الموحدة-لموسم-حج-1443هـ

أطلقَ مركزُ التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.

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وتأتي هذه الهوية منسجمةً مع هوية الأعوام الماضية، مع استمرار الشعار اللفظي، وهو جزء من قول الله تعالى: "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" في الآية (46) من سورة الحجر؛ إذْ تم الاكتفاء بكلمتي "بسلام آمنين"، وتعني كلمة "بسلام" أي سالمين من الآفات، و"آمنين" أي من كل خوف.

ويتكونُ الشعارُ البصري لحج 1443هـ من أربع دوائر باللون الأخضر، يتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة، والتصميم جميعه يجسد كلمة "حج".

كما يرمزُ اللونُ الأخضرُ للسلامة والصحة والأمان، وترمز الدوائر لمسرات الطائفين بما بينها من مساحات بيضاء.

بسلام آمنين

وقد تم تطوير لون الشعار اللفظي "بسلام آمنين" إلى اللون الأخضر، ووضع اللون الرمادي لأرقام السنة، مع إلغاء التباعد في خطوط الشعار، وذلك تعبيرًا عن ارتفاع عدد الحجاج بشكل أكبر خلال موسم الحج المقبل 1443هـ عن العامين الماضيين.

ويرافقُ الهويةَ دليلَ إرشادي يقدمه التواصل الحكومي، يتضمنُ تطبيقاتِ الهوية، واستخداماتها في مناحي الحج المختلفة.

ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي الهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها، وإحداث التكامل والتناغم في أدائها الإعلامي، وتتوفر الهوية بملحقاتها للتحميل المباشر من موقع مركز التواصل الحكومي عبر الرابط https://cgc.gov.sa/ar/node/649 .