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النائب محمد السلاب ينتقد تعقيد إجراءات توطين الصناعة: شعارات ولا يوجد إرادة حقيقية« فيديو و صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702049/النائب-محمد-السلاب-ينتقد-تعقيد-إجراءات-توطين-الصناعة-شعارات-ولا-يوجد-إرادة-حقيقية-فيديو-و-صور

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، قائلا: أي مستثمر يحتاج عمل أي مشروع بيتعذب عذاب رهيب علشان يخلص الإجراءات.

دوت الخليج

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وقال السلاب: "من سنتين محدش عارف يشتري أرض، ومفيش حد قادر يخلص الإجراءات"، متسائلا عن إجراءات تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.

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وتابع النائب: هناك مشكلة كبيرة تواجه الصناعة المصرية "محدش عارف يشغل مكنته"، وهناك العديد من المشكلات وبينها أزمة الدولار.

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النائب محمد السلاب ينتقد تعقيد إجراءات توطين الصناعة: شعارات ولا يوجد إرادة حقيقية

وأكد أن هناك العديد من الشعارات عن زيادة الصادرات، إلا أنه لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، قائلا: نحتاج كل مؤسسات الدولة والوزارات لعمل محفزات حقيقية للنهوض بالصناعة التي ترتفع بالدولة وقت الأزمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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