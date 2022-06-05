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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702049/النائب-محمد-السلاب-ينتقد-تعقيد-إجراءات-توطين-الصناعة-شعارات-ولا-يوجد-إرادة-حقيقية-فيديو-و-صور

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، قائلا: أي مستثمر يحتاج عمل أي مشروع بيتعذب عذاب رهيب علشان يخلص الإجراءات.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وقال السلاب: "من سنتين محدش عارف يشتري أرض، ومفيش حد قادر يخلص الإجراءات"، متسائلا عن إجراءات تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.

وتابع النائب: هناك مشكلة كبيرة تواجه الصناعة المصرية "محدش عارف يشغل مكنته"، وهناك العديد من المشكلات وبينها أزمة الدولار.

النائب محمد السلاب ينتقد تعقيد إجراءات توطين الصناعة: شعارات ولا يوجد إرادة حقيقية

وأكد أن هناك العديد من الشعارات عن زيادة الصادرات، إلا أنه لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، قائلا: نحتاج كل مؤسسات الدولة والوزارات لعمل محفزات حقيقية للنهوض بالصناعة التي ترتفع بالدولة وقت الأزمات.