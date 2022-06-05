النائب ضياء داود يواجه وزيرة الصناعة بأزمات الأثاث بمناقشات البرلمان..فيديو وصور

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702060/النائب-ضياء-داود-يواجه-وزيرة-الصناعة-بأزمات--الأثاث-بمناقشات-البرلمانفيديو-وصور

قال النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن أزمة صناعة الأثاث ممتدة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وحتي اند لاع الأزمة الروسية الاوكرانية، والتي أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أن أكثر 90% من مدخلات انتاجها اخشاب طبيعية ومصنعة،و وسائل انتاج مكاينات ووسائل صناعة مستوردة بالكامل.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، مؤكدا أننا نحتاج لحزمة من الدعم الجمركي وتوفير وسائل الانتاج، مما يخفف من الاعباء وبشكل يشمل ضمانات لاستمرار صناعة الأثاث.

النائب ضياء داود يواجه وزيرة الصناعة بأزمات صناعة الأثاث بمناقشات البرلمان

وطالب ضياء داود، بضرورة توسيع الآفاق لتوفير احتياجات السوق المحلي، والقدرة على التصدير للخارج، مشيرا إلى أن عدم توفير نقد اجنبي لصناعة الأثاث بمثابة حكم بالإعدام لها، لافتا إلى ان هذه الصناعة تعتبر تنافسية إلا اننا لا نملك منها إلا الأيدي العاملة، فضلا عن أن كل المتخصصين وضعو روشته للنهوض بهذه الصناعة لكن هذه الحكومة ليسست حكومة صناعة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى حديثة مع وزيرة الصناعة ، لتشكيل لجنة لتدبير النقد الاجنبي لصناعة الأثاث، إلا أن الرئيس السيسي تدخل واعفاهم من الشروط، لافتا