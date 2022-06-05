النائب أحمد على يواجه وزيرة الصناعة بالمصانع المتعثرة والمتوقفة..ويؤكد: غياب كامل للتنسيق بين الصناعة والإسكان « فيديو و صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702059/النائب-أحمد-على-يواجه-وزيرة-الصناعة-بالمصانع-المتعثرة-والمتوقفةويؤكد-غياب-كامل-للتنسيق-بين-الصناعة-والإسكان--فيديو-و-صور

طالب النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب، وزيرة التجارة والصناعة بضروة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعد م غلق أي مصنع خلال الفترة الماضية.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجه لوزيرة التجارة والصناعة، مؤكدا أن هناك العديد من مصانع الحديد الخوض والذوي تم غلق 12 مصنعا .

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين الوزارة خاصة أن هناك نزاع مستمر يبن المواطنين على تخصيص الأراضي.

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

هذا و انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

الجلسة العامة تناقش، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء، و وزيرة التجارة والصناعة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- معتز محمد محمود

2- أيمن محسب

3-ايلاريا سمير حارص

4- أحمد سمير صالح

5- مجدي ملك

6- يسري المغازي

7- ضياء الدين داود

8- محمد مصطفى السلاب

9- محمد صلاح أبو هميلة

10-أحمد علي إبراهيم

11- نشأت فؤاد عباس

12-فتحي قنديل

13- محمد سليمان

14- محمود عصام موسى

15-عامر الشورى

16- محمد الصمودي

17- محمود البرعي

18- أمل سلامة

19-مجدي سيف

20- نافع عبد الهادي

21- إيهاب عبد العظيم

22- أحمد الألفي

23- حسام المندوه

24- يونس عبد الرازق

25- العربي فؤاد

26-ولاء التمامي

27- علي العساس

28- أحمد يحيى الجحش

29- فؤاد أباظة

30- ني نتر أوزوريس

31- محمد يسري عبادة

32- هاني خضر