في 24 ساعة.. ضبط 118 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 46 قطعة سلاح نارى، و118 قضية مخدرات وتنفيذ 51318 حكم قضائى متنوع.

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يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ترقية اسم الشهيد الضابط محمد عبد المنعم

وعلى جانب أخر نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1021 لسنة 2022، بترقية اسم الشهيد المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، الضابط بالغدارة العامة للمرور سابقا، استثنائيا إلى ررتبة العقيد اعتبارا من 26 أبريل 2022.

أسباب القرار

صدر ذلك القرار بعد الإطلاع ععلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 926 بتاريخ 28 أبريل 2022، وعلى القرار الوزاري رقم 964 لسنة 2022 باحتساب وفاة المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

42 مواطنا يحملون جنسية اجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرارى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1002 و1020 لسنة 2022، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسباب القرار

صدر ذلك القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

رشة إسبراي تتسبب في مقتل سائق توك توك بعين شمس

رشة إسبراى تسببت فى مقتل سائق توك توك، وإصابة شقيقه بطعنات من خلال سكينن بمنطقة عين شمس، بسبب لهو بعض الصبية أثناء مروره بصحبة شقيقه.

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وكشف رجال مباحث من التحريات التى تم إجرائها، بقيام بعض الصبية اثناء مرور المجني عليه سائق التوك توك وبصحبته شقيقه، قام بعض الصبية برش مادة الإسبراى داخل المركبة بهدف اللهو، إلا أنه قام بسبهم والتعدي عليهم لفظيا، وعقب ذلك تدخل المتهمين وتعدوا عليه بواسطة أسلحة بيضاء وقاموا بإصابته وشقيقه، وتم نقلهم للمستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعلى الفور هرعت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم ضبط المتهمين الاثنين المتسببين فى قتل السائق وإصابة شقيقه، وتم عرضهما على النيابة العامة ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم، الذين أيدوا ما جاء بتحريات المباحث حول الواقعة واعترافهم بارتكاب الواقعة.

تشريح الجثة

وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

التحفظ على الكاميرات

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط ارتكاب الواقعة، لتفريغها للتوصل لملابسات ارتكاب الجريمة الحقيقية

بداية الواقعة

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما".

وبالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.