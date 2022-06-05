النائب أيمن محسب يفاجئ وزيرة الصناعة بقاعة البرلمان«هو شعارصنع فى مصر فين؟» « فيديو و صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702057/النائب--أيمن-محسب-يفاجئ-وزيرة-الصناعة-بقاعة-البرلمانهو-شعارصنع-فى-مصر-فين--فيديو-و-صور

تساءل النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن شعار«صنع فى مصر» الخاص بالصناعة المصرية ، لافتا أن شعار صنع في مصر لم نراه في داخل أو خارج الدولة.

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وأضاف محسب: المصريون غارقون أكل وشرب منتجات أجنبية، لافتا أن وزارة الصناعة تضم جهتين مهمين وهم مركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوجود خطة واضحة للنهوض بالصناعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هاتين الجهاتين يمثلون أذرعة مهمة للمساعدة في رسم خريطة للنجاة والنهضو بالصناعة ويكون لنا منتجات ننافس بها الأسواق العالمية.

وعن أزمة المصانع المتوقفة، أفاد محسب: يوجد حوالي من 8 آلاف لـ 8.5 ألاف مصنع متوقف، هذا يعني وجود عمالة مشردة، لافتا أن المصناع المتعثرة بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي تبلغ 5184 مصنع متعثر في مصر، مطالبا بوجود رؤية واضحة واستراتيجية فعالة للنجاة بهذه المصانع.