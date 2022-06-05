انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة حيدر عبد الرزاق نجم الكرة العراقية السابق.. تفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702056/وفاة-حيدر-عبد-الرزاق-نجم-الكرة-العراقية-السابق-تفاصيل

توفي، اليوم الأحد، لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق، متأثراً بالجروح الكثيرة التي تعرض لها جراء اعتداء حصل عليه من قبل أشخاص مجهولين في العاصمة العراقية بغداد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما نعي الاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب حيدر عبد الرزاق، مقدماً التعزية إلى جماهير الكرة العراقية بهذا الفقدان الكبير. كما نعت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، رحيل لاعب فريقها الكروي الأول حيدر عبد الرزاق.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن ناحيه اخري يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الاحد أمام نظيره غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قائمة المنتخب

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا

طرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023 ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي . فيما حدت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.