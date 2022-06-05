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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702054/في-ذكرى-رحيل-أسطورة-الكوميديا-فنان-شهير-تسبب-في-وفاة-محمد-نجم-واسمه-الحقيقي-وضعه-في-مأزق

تحل اليوم الأحد الموافق له 5 يونيو ذكرى رحيل إمبراطور الكوميديا محمد نجم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019.

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سبب وفاة محمد نجم

كانت قد أعلنت أسرة الفنان الراحل محمد نجم أن هناك فنان شهير كان السبب في وفاته بسبب تعرضه لجلطة في القلب نقل على أثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات.

قال شريف نجم فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج إن والده كان سببا فى اكتشاف عدد من المواهب التى أصبحت نجوما على الساحة الفنية ومنهم أحمد أدم متهما له إنه كان سببا في وفاة والده.

وجاء ذلك عقب تجاوز الفنان أحمد آدم فى حق والده ووصفه بالفاشل في لقاء تلفزيوني له، وأشار أن والده شاهد الحلقة الخاصة بأحمد ادم فى برنامج "شيخ الحارة" التي عرضت ثاني أيام رمضان، وسمع تجاوز في حقه فأصيب بجلطة بالقلب.

ذكرى رحيل محمد نجم

وبدأت الأزمة بعد رد أحمد آدم على تصريحات محمد نجم عندما قال "الفنان أحمد آدم لا يستحق أن يكون فناناً، وهو يقلده فى الكثير من الأحيان، كما أنه ليس لديه شخصية"، ليرد الأخير ويقول: "الفنان محمد نجم، دخل فى مرحلة الشيخوخة ولا يستطيع التمييز حالياً بسبب كبر سنه كما أنه دخل فى مرحلة الخرف”.

وأشار إلى أنه يمتلك بعض الأسرار التى من الممكن أن تنهى حياة نجم الفنية"، وجدير بالذكر أن نبرة صوت محمد نجم كانت قريبة كذلك من نبرة صوت الراحل محمد عوض، أحد النجوم البارعين على خشبة المسرح والمدهش أن محمد نجم، اسمه الحقيقى محمد محمد على عوض، وربما كان ذلك السبب في اسم الشهرة نجم ولكن كان له أسلوب خاص، استطاع أن يتميز به.

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وكان الراحل نجم، اسماً على مسمى فى مسرحه الخاص، حيث استطاعت مسرحيته "النمر" أن تحقق إيرادات قياسية عندما عُرضت فى البيت الفنى للمسرح، كما تعاون مع يسرى الإبيارى في عدد من المسرحيات، أهمها "عش المجانين".