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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702050/رئيس-صناعة-النواب-القطاع-يعاني-من-مشكلات-ضخمة-ولابد-من-تشكيل-لجنة-إدارة-الأزمات-للنهوض-به

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإهتمام بالقطاع الصناعي و الاستثمار فيه يعد تنمية حقيقية للنهوض بالدولة المصرية، لافتا أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات ضخمة ولاسيما بعد أزمة كورونا و حاليا الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية .

دوت الخليج

رئيس صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة إدارة الأزمات للنهوض بالصناعة

وأوضح محمود، أن لجنة الصناعة قدمت عدة توصيات للنهوض بالصناعة، مطالبا بتشكيل لجنة تضم عدة وزارات كالصناعة والمالية والتخطيط والبيئة والكهرباء والبترول، لأن الصناعة متشابكة ومتداخلة مع هذه الوزراةات، ولابد من تشكيل لجنة الأزمات للنهوض الصناعة.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لجنة إدارة الأزمات مهمة جدا في حالة وجود جدية لدينا في الصعود والنهوض بالصناعة.

سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء، و وزيرة التجارة والصناعة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- معتز محمد محمود

2- أيمن محسب

3-ايلاريا سمير حارص

4- أحمد سمير صالح

5- مجدي ملك

6- يسري المغازي

7- ضياء الدين داود

8- محمد مصطفى السلاب

9- محمد صلاح أبو هميلة

10-أحمد علي إبراهيم

11- نشأت فؤاد عباس

12-فتحي قنديل

13- محمد سليمان

14- محمود عصام موسى

15-عامر الشورى

16- محمد الصمودي

17- محمود البرعي

18- أمل سلامة

19-مجدي سيف

20- نافع عبد الهادي

21- إيهاب عبد العظيم

22- أحمد الألفي

23- حسام المندوه

24- يونس عبد الرازق

25- العربي فؤاد

26-ولاء التمامي

27- علي العساس

28- أحمد يحيى الجحش

29- فؤاد أباظة

30- ني نتر أوزوريس

31- محمد يسري عبادة

32- هاني خضر

33- عبد المنعم إمام

34- يوسف الصاوي

35- آمال عبد الحميد

36- هناء أنيس

37-مجدي الوليلي

38- محمد جنيدي

39- علاء جعفر

40- أشرف الشبراوي

41- السيد شمس الدين

42- أحمد حمدي خطاب

43- حموده محمد حموده

44-مروة هاشم

45-مجدي الأمير

46- سيد حنفي

47- حسن المير

48-عبد النعيم حامد

49- محمد طلبة

50-رياض عبد الستار

51-صفاء جابر ثابت

52- محمد عبد العليم داود

53- محمود الشامي

54-مجاهد نصار

55-حسن طارق عمار

ب - سؤالان مقدمان من :

1- أحمد بلال البرلسي

2- آيات الحداد