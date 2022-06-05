انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي عن «فيروس سي»: ربنا خلاني أعيش وأساهم مع أبناء مصر في علاجه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702073/الرئيس-السيسي-عن-فيروس-سي-ربنا-خلاني-أعيش-وأساهم-مع-أبناء-مصر-في-علاجه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الدكتور هارفي جيمس أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، قائلًا: «بقدملك كل التحية والتقدير والاحترام، وليا عظيم الشرف إني التقيت بيك، مرض فيروس سي مؤلم جدًا، بس طول ما فيه إرادة وفيه أمل هيبقى فيه إنجاز».

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستعرض جهود الدولة في القضاء على «فيروس سي»

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مرض «فيروس سي» كان هاجسًا يراوده دائمًا ويفكر فيه بعمق، مضيفًا: «ربنا خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأوشف علاجه، وخلاني أساهم مع أبناء بلادي في إنهاء المرض ده».

مبادرة الفحص الشامل لفيروس سي

وأوضح الرئيس أن مبادرة الفحص الشامل ضد فيروس سي، كان صعبًا خاصة في بلد يزيد سكانها عن 100 مليون شخص، مضيفًا: «اوعوا تتصوروا إن قلة الموارد ممكن يبقى عائق أمام تحقيق الأهداف دي تجربتنا في مصر».

الرئيس السيسي يشارك بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول تحت عنوان «صحة إفريقيا»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة دولية وإفريقية كبيرة، والذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، ويقدم فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.