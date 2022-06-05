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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702051/مستشار-الرئيس-للصحة-مصر-خالية-من-المللاريا-وإفريقيا-موطن-الأمراض

تقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، بالشكر للرئيس السيسي لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من رعاية صحية لم تحدث في تاريخ مصر، قائلًا: "عشنا فترات كبيرة جدا رأينا المشاكل التي عانى منها القطاع الصضحي، وستسمر هذه المشاكل بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن العالم كله يشهد بالطفرة الذي شهدها القطاع الصحي في مصر، وهو يدل على إرادة فولاذية من القيادة السياسية لدعم القطاع الصحي".

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وأضاف "عوض" خلال فعاليات المؤتمر الإفريقي الطبي الأول، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن القطاع الصحي لا يتوقف فقط على المستشفيات وغيرها، لكن يرتبط أيضا بالمشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أن ما حدث في فيروس كورونا، وما قامت به الدولة من جيش وشرطة وحكومة، ورئيس الوزراء الذي لم تغفل له عين لدعم القطاع الصحي تاريخي.

مستشار الرئيس للصحة: إفريقيا موطن الأمراض

وتحدث مستشار الرئيس للصحة والوقاية، عن الصحة في إفريقيا قائلًا: إفريقيا تعاني بشدة وهي موطن الأمراضي، فمثلًا السل لا زال يقتل على الأقل 500 ألف إنسان كل سنة، و 95 % من المصابين بالمللاريا % موجودين في إفريقيا، و96% من الوفيات بهذا المرض موجودة في إفريقيا، وكلها أمراض بمكن الوقاية منها وعلاجها وشفائها.

وقال إن إفريقيا هي الأعلى في العالم من حيث نسبة الأطفال الذي يموتون في السنة الأولى والخمس سنوات الأولى من العمر، كما تحتل سيدات إفريقيا الذين يموتون أثناء الحمل والولادة النسبة الأعلى عالميا، وحديثًا خرج مرض جدري القرود من إفريقيا وانتشر بعدها عالميا.

مصر خالية من الملاريا

وتابع: "حاولنا كثيرا نعمل في مواقعنا التنفيذية لخدمة إفريقيا، وعملنا شركات أدوية عشان إفريقيا، وفي سفينة في بحيرة ناصر اسمها أنس الوجود تحمل وقاية من الملاريا لشمال السودان وجنوب مصر"، مضيفًا: "الحمد لله بطمنك با ريس معندناش ملاريا في مصر.. وبالنسبة للدرن فهناك تجسن كبير فيها، والمعدل لا يتخطى حالة11 من كل 100 ألف مواطن".

وأشار إلى أن متوسط عمر الإنسان في إفريقيا 53 سنة في بعض البلاد لكن عامة المتوسط فوق الستنين، والرجال أقل من السيدات في متوسط العمر على الجانب الآخر، هناك بلدان يصل متوسط العمر بها فوق الـ 80.

وتحدث عن مدينة الدواء والتي بدأت فعليًا في الإنتاج وبدأنا نوطن صناعة الأدوية الحديثة كما أمر الرئيس السيسي، ووقعنا عقد مع شركة سوسرية لصناعة أدوية الأورام الحديثة.

قرار سياسي

واختتم كلمته قائلًا: إفريقيا تعاني وستعاني، وهناك مجاعة ستحدث، ورأيي أن أفريقيا في حاجة إلى قرار سياسي قوي، وكلي ثقة في أن الرئيس السيسي قادر أن يكون هو القائد لهذا القرار.. تيربطنا بإفريقيا حبل سري قوي وهو نهر النيل وهو حبل لا ينقطع".