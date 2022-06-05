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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /702044/مستمر-رابط-تقديم-رياض-الأطفال-في-المدارس-الحكومية-2022

التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2022، أصبح يتصدر محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد برياض الأطفال 2022، وتزايدت معدلات البحث من أولياء الأمور عن موعد التقديم بمرحلة رياض الأطفال ورابط التقديم.

وينشر موقع دوت الخليج موعد التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2022، ورابط التقديم.

تقديم رياض الأطفال في المدراس الحكومية 2022

أعلنت المديريات التعليمية المختلفة، الأربعاء الماضي 1 يونيو 2022، بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ويستمر تقديم رغبات الالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، كذلك التقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023.

خطوات تقديم رياض في المدارس الحكومية 2022

أوضحت المديريات التعليمية، أن التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال في المدارس الحكومية 2022، يتم إلكترونيًا من خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية، وحددت عدة شروط للتقديم أهمها:

1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.

2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.

4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.

5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن.

رابط تقديم رياض الأطفال في المدراس الحكومية 2022

1- الدخول إلى موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الرسمي من هـــنـــا.

2- اختيار خدمات أولياء الأمور.

3- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

4- ملء البيانات المطلوبة لإنشاء حساب.

5- إدخال بيانات الطفل وإسمه والعمر بدقة.

6- اختيار التقيد لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

7- ادخال المدرسة التي تريد إلحاق الطفل بها، وإدراج 3 مدراس أخرى تكون ضمن الحيز السكني الجغرافي.

8- ملء البيانات المطلوبة ورفع الملفات.

9- اختيار إكمال الطلب.

10- يستطيع ولي الأمر متابعة حالة الطلب على موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

11- في حالة قبول الطفل، يتم التوجه إلى المدرسة لاستكمال باقي عملية التقديم.

شروط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2022 بمصر

حددت وزارة التربية والتعليم، عدة شروط وضوابط لقبول الطفل في رياض الأطفال في المدارس الحكومية، وهي:

1- ألا يقل عمر الطقل المتقدم عن 4 أعوام كحد أدنة للتقديم لرياض الأطفال في المدارس الحكومية 2022.

2- يجب ألا يقل عمر الطقل عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 أعوام للمتقدمين للصف الأول الابتدائي.

3- يتم التقديم إلكترونيًا، ويتم استكمال التقديم الورقي بعد قبول الطفل في المدرسة.

4- يجب أن يتم التقديم خلال المدة المحددة لذلك خلال شهر يونيو، ولن يلتف لأي طلبات تقدم بعد ذلك.